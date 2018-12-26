MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Metin Akpınar'ın, 'Milletimden Özür Diliyorum' Demesi Lazımdır."
23 dakika önce
IHAAW111317-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Metin Akpınar'ın, 'milletimden özür diliyorum' demesi lazımdır.
IHAAW111317-SIY/26-12-2018
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Metin Akpınar'ın, 'milletimden özür diliyorum' demesi lazımdır." 26.12.2018 11: 13: 17 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:19 Kaynak: İHA
Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi
Bahçeli'den Sürpriz Hulusi Akar Çıkışı: Kuran'a, Bayrağa ve Silaha Sahip Çıkmıştır
Bakan Süleyman Soylu, 3 Kişinin Öldüğü Şehirlerarası Otobüs Kazasıyla İlgili Detayları Paylaştı
TÜSİAD'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çok Olumlu Bir Gelişme