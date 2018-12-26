Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Metin Akpınar'ın, 'Milletimden Özür Diliyorum' Demesi Lazımdır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Metin Akpınar'ın, 'Milletimden Özür Diliyorum' Demesi Lazımdır."

23 dakika önce

IHAAW111317-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Metin Akpınar'ın, 'milletimden özür diliyorum' demesi lazımdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW111317-SIY/26-12-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Metin Akpınar'ın, 'milletimden özür diliyorum' demesi lazımdır." 26.12.2018 11: 13: 17 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:19 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Metin Akpınar, Politika
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