MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP ile teröristler arasında en ufak bir bağ kurmak iblisin...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP ile teröristler arasında en ufak bir bağ kurmak iblisin oyununa gelmektir"
MHP
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:34 Kaynak: İHA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "MHP ile teröristler arasında en ufak bir bağ kurmak iblisin oyununa gelmektir" - ANKARA
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