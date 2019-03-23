MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Mhp Tüm Teşkilat Mensuplarıyla Sayın Özhaseki'nin Arkasında ve...
25 dakika önce
IHAAW144727-SIY/23-03-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP tüm teşkilat mensuplarıyla Sayın Özhaseki'nin arkasında ve destekçisidir" 23.03.2019 14: 47: 27 TSI NNNN.
IHAAW144727-SIY/23-03-2019
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "MHP tüm teşkilat mensuplarıyla Sayın Özhaseki'nin arkasında ve destekçisidir" 23.03.2019 14: 47: 27 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:53 Kaynak: İHA
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