Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Mhp Tüm Teşkilat Mensuplarıyla Sayın Özhaseki'nin Arkasında ve...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Mhp Tüm Teşkilat Mensuplarıyla Sayın Özhaseki'nin Arkasında ve...

25 dakika önce

IHAAW144727-SIY/23-03-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP tüm teşkilat mensuplarıyla Sayın Özhaseki'nin arkasında ve destekçisidir" 23.03.2019 14: 47: 27 TSI NNNN.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW144727-SIY/23-03-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP tüm teşkilat mensuplarıyla Sayın Özhaseki'nin arkasında ve destekçisidir" 23.03.2019 14: 47: 27 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:53 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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