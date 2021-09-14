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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur

14.09.2021 18:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yılmaz Özdil için Mil-Diyanet Sen üyeleri tarafından yapılan "Cenaze namazı kılınmasın" şeklindeki çağrılara çok sert yanıt verdi. Bahçeli, "Onun ölüsü camiye girmemeli, bunun cenaze namazı kılınmamalı çağrıları Allah'ın rahmet ve merhametiyle ters düşmektir. Elbette böylesi bir tablonun sonu uçurum, sonucu felakettir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, laikliğin Anayasa'dan çıkarılması tartışmaları ve Mil-Diyanet Sen üyelerinin gazeteci Yılmaz Özdil'e yönelik "Cenaze namazı kılınmasın" açıklamasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bahçeli, "Ülkemiz on yıllar boyunca sığ ve kısır tartışmalarla meşgul edilmiş, gücü ve enerjisi devamlı surette içe dönük konu başlıklarında harcanmıştır. Milli ve manevi değerler eksenine tutunan sert kutuplaşmalar zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşarak milli birlik ve dayanışma ruhuna zarar vermiştir. Bu esnada birbirimize çatık kaşla bakıyorken, haricimizdeki birilerine, hadiselerin bilenmiş akışına müdahale ve mukabelede ne yazık ki geç kalınmıştır. Köprülerin altından sular hızla akıyorken, hala köprü üzerinde cepheleşme hastalığına maruz kalmak talihsiz ve esef verici gelişmelere davetiye çıkarmıştır. İnanç, mezhep, etnik aidiyet, dil ve köken gerilimlerini taammüden kamçılayan, nihayetinde insanlarımızın gönül ve muhabbet bağlarını koparmak için gerginlikleri körükleyen fırsat düşkünleri işin özünde ateşle oynamışlardır" ifadelerini kullandı.

"NEFRET SALGININA DÖNÜŞECEKTİR"

İslam'ın hoşgörü dini olduğunu ve tahammülsüzlüğün bir zehir olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bir yanda laikliği siyasi hesapları için acımasızca istismar edenlerle, diğer yanda barış ve kardeşlik dinimizin evrensel mesajlarını çarpıtanlar, görüntüde ayrı gerçekte aynı kirli maksada kilitlenmiş bağnaz kafalardır. Bilhassa ifade etmek lazımdır ki, kimin Müslüman kimin münafık; kimin mümin kimin münkir olduğunu tayin ve tefrik etme görevi fani insana verilmiş bir ruhsat değildir. İslam hoşgörü dinidir. Rahmet elçisi Efendimizin hayatı, hadisleri akıl, adalet ve haysiyetle pekişmiş muamele ve mücadelesi hepimize örnektir. Huzurlu bir toplum hayatı için hoşgörü altın bir davranış kalıbıdır. Tahammülsüzlük zehirdir, girdiği bedeni ve zihni her zaman mahvedecek, bir süre sonra da nefret salgınına dönüşecektir" açıklamasında bulundu.

YILMAZ ÖZDİL TEPKİSİ

Manevi hoşgörünün acziyet değil, mükafatını Allah'tan bekleyen ve dileyen ihlaslı bir teslimiyet hali olduğunun altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hoşgörü demek hiç kimseyi ayıplamamak, kırıcı ve aşağılayıcı olmamak, farklı inanç ve düşüncelere müsamaha göstermek demektir. Onurlu ömründe Resullullah kötülüğe bile kötülükle cevap vermemiştir. Nitekim hoş gören her zaman hoş görülmeye müstahaktır. Camilerimizin, mescitlerimizin, cemevlerimizin sahte anlaşmazlıkların ve sanal ihtilafların merkez üssü haline getirilmesi ağır bir vebaldir. Onun ölüsü camiye girmemeli, bunun cenaze namazı kılınmamalı çağrıları Allah'ın rahmet ve merhametiyle ters düşmektir. Elbette böylesi bir tablonun sonu uçurum, sonucu felakettir. En iyisini hakkıyla bilen Cenab-ı Allah'tır. Din değiştirmedikten ve bazı haller zuhur etmedikten sonra bir Müslüman'ın ölüsüne veya dirisine nasıl yaklaşılacağı, nasıl davranılacağı bellidir. Sevmediğimiz birisinin camiye sokulmasına, cenaze namazının kılınmasına itiraz etmek demek Türk ve İslam düşmanlarının oyununa gelmek demektir. Düşüncesini, fikriyatını, fiillerini, söylediklerini, yazdıklarını tasvip etmediğimiz her insanın insan olmaktan kaynaklanan hakları vardır ve herkes bu haklara saygıyla mesuldür. Allah indinde üstünlük takvadadır, kalpleri bilen ve gören yalnızca Allah'tır. Son zamanlarda gazetelerde ve televizyon ekranlarında baş gösteren kaygı verici kamplaşmanın devamı, hatta genişlemesi halinde milli ve manevi hayatımız bir plan dahilinde yürütülen tahrik ve taciz kampanyalarının girdabına kapılacak, bunun bedeli de vahim olacaktır."

LAİKLİK POLEMİĞİ

Laiklik ile ilgili söylentilerin yapay gündem oluşturmak olduğunu ve bu algılar ile 2023 vizyonunun önünün kesilmeye çalışıldığını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bugünkü nazik ve hassas dönemde Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve laikliği eş zamanlı olarak sıcak tartışmaların içine sürüklemek Türkiye'nin aleyhine kulis yapan, yıkım senaryosu hazırlayan zalim mihrakların eline koz vermektir. Türkiye bu karanlık tünelden süratle çıkmalıdır. Bir başka sorun ise laikliğin Anayasa'dan çıkarılma meselesidir. Bu görüşü seslendiren veya destek verenler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerini dinamitlemek isteyen, kurucu emanetleri kundaklamak için gün sayan hastalıklı ve hasarlı zihniyetlerdir. Laiklik dinsizlik değildir. Kavramsal çatısı dinle çatışmalı da görülmemelidir. Türkiye laik, sosyal ve hukuk devletidir. Millet, Müslüman'dır. Herkesin dini inanç ve vicdan hürriyetine hürmet duymak asıldır. Bilinmelidir ki ne dinimize laf söyletiriz ne de Cumhuriyet'in laiklik sütununu kırdırırız. Kötü niyet sahipleri sabırları sınayıp sınır ihlali yaparak milletimizin sinir uçlarıyla oynamaya kalkışmamalıdır. Din Allah'ındır, Müslüman Türk milleti mukaddesatı üzerinde karalama yapmak için devreye girenlere müsaade etmeyecektir. Hiç kimse üstüne vazife olmayan konularda fetva makamı gibi hareket etmeye heveslenmemeli, 2023 vizyonumuzun hızını yapay gündemlerle kesmeyi de aklından geçirmemelidir."

ÖZDİL'DEN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bahçeli'nin destek açıklamasından sonra Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı. Özdil, "Sorumlu makamların ve sözde muhalefetin masanın altına saklandığı şu karanlık dönemde, cellat naralarına hak ettikleri cevabı veren MHP lideri sayın Devlet Bahçeli'ye yurttaş olarak teşekkür ederim" dedi.

Yılmaz Özdil için yapılan 'Cenaze namazı kılınmasın' çağrılarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Diyanet Sen, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur - Son Dakika
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