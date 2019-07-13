Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milletin 'evet' dediği bir yönetim sistemini karalamak hatta...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milletin 'evet' dediği bir yönetim sistemini karalamak hatta...

30 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milletin 'evet' dediği bir yönetim sistemini karalamak hatta günahkar göstermek bizatihi millete hakaret ve hıyanettir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milletin 'evet' dediği bir yönetim sistemini karalamak hatta günahkar göstermek bizatihi millete hakaret ve hıyanettir. Geldiğimiz bugünkü aşamada, devlet çarkı emniyetle dönmektedir. Türkiye boğuştuğu sorunları aşacak güçtedir. İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bir kez daha püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin ümididir, kurucu ruha, kuruluş ve kurtuluş şuuruna tamamıyla uygundur."
Devlet Bahçeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:27 Kaynak: AA
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