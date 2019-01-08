MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milli ve Manevi Haklara Saldırmak Eşkiyalıktır."
1 saat önce
IHAAW105216-GEN/08-01-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milli ve manevi haklara saldırmak eşkiyalıktır.
IHAAW105216-GEN/08-01-2019
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Milli ve manevi haklara saldırmak eşkiyalıktır." 08.01.2019 10: 52: 16 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:58 Kaynak: İHA
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