Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milli ve Manevi Haklara Saldırmak Eşkiyalıktır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milli ve Manevi Haklara Saldırmak Eşkiyalıktır."

1 saat önce

IHAAW105216-GEN/08-01-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milli ve manevi haklara saldırmak eşkiyalıktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW105216-GEN/08-01-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milli ve manevi haklara saldırmak eşkiyalıktır." 08.01.2019 10: 52: 16 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

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