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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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