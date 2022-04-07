MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar! - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar!

07.04.2022 10:39
MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar!

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalar yapıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalar yapıyor...

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Milliyetçi Hareket Partisi 53 yıldır tuzakları bozuyor, 53 yıldır tertipleri buduyor, 53 yıldır Türk İslam ülküsüne leke sürmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor.

ANKETÇİLERE YÜKLENDİ!

(Anketçiler) Şimdiden haberiniz olsun 2023 yılı Haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacaktır.

Buça'da gerçekten bir sivil katliamının yapılıp yapılmadığına ilişkin bir görüş bildirmemiz, bir kanaat paylaşmamız şuan da oldukça zordur. Elbette katliam varsa, bu kanlı hadise herhangi bir şaibeye veya soru işaretine açık kapı bırakmadan tespit edilmişse, sorumlularından en ağır şekilde hesap sorulması insanlık görevi, evrensel adalet ve hukuk kuralıdır.

(Ukrayna Buça'da ortaya çıkan görüntüler) İhtimalen veya ihtiyatlı bir şekilde söylersek savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler, iğrenç bir senaryoya bel bağlamışlardır. Savaş ve çatışmalar sırasında yalan ve saptırılmış haberlere maalesef sürekli ihtiyaç hissedilmiştir.

(Rusya-Ukrayna çatışması) Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanında, barışsever adım ve atılımların arkasındadır. Bu yol çetin bir yoldur. Fakat vicdanın, mutabakatın, anlaşmanın, huzurun ve adaletin yolu olduğu da hepimizin malumudur.

PKK/ YPG'ye 2023 bütçesinde 100 milyonlarca dolar ayıran, müttefiklik hukukunu çiğneyen Amerika Birleşik Devletlerinin maksatlı tazyik ve telkinlerine nasıl itibar edelim. Ellerinde hançerle devamlı rehavet anımızı kollayan, punduna getirdiklerinde yapmayacakları kötülük bulunmayan 'sözde' dostlarımıza nasıl güven duyalım. Onların kara propagandalarına neden kulak verelim.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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