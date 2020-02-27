MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Mücadelemiz gittiği yere kadar taşınmalı; İdlib, İblis'in... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Mücadelemiz gittiği yere kadar taşınmalı; İdlib, İblis'in... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Mücadelemiz gittiği yere kadar taşınmalı; İdlib, İblis'in...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Mücadelemiz gittiği yere kadar taşınmalı; İdlib, İblis'in tasallutundan kurtarılmalı, huzur hakim olmalıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Mücadelemiz gittiği yere kadar taşınmalı; İdlib, İblis'in tasallutundan kurtarılmalı, huzur hakim olmalıdır."

Devlet Bahçeli, Huzur, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:38 Kaynak: AA
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