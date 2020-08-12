MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Navtex alanı olarak belirlenen sularda Türk milletinin karşısına... - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Navtex alanı olarak belirlenen sularda Türk milletinin karşısına...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Navtex alanı olarak belirlenen sularda Türk milletinin karşısına çıkmaya cesaret edenlerin bilmesi gereken altın kural şudur: Alemde şer bitmezse, Oğuz neslinde de er tükenmez."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Navtex alanı olarak belirlenen sularda Türk milletinin karşısına çıkmaya cesaret edenlerin bilmesi gereken altın kural şudur: Alemde şer bitmezse, Oğuz neslinde de er tükenmez." - ANKARA
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
12.08.2020 18:18:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Navtex alanı olarak belirlenen sularda Türk milletinin karşısına... - Son Dakika