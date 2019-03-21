Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Nevruzdan Sonra Yeni Bir Demokrasi ve Diriliş Bayramını İnşallah...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Nevruzdan Sonra Yeni Bir Demokrasi ve Diriliş Bayramını İnşallah...

10 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Nevruzdan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız. Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Nevruzdan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız. Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz. Milli bekaya inanmayan, milli bakaya mesafeli ve tereddütle bakan kim varsa 31 Mart'ta sandıkta hesaplaşacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:18 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Güncel
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