MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin acı günü - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli (51) bir süredir tedavi gördüğü hastalığından dolayı memleketi Osmaniye'de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mustafa Bahçeli'nin 4 Temmuz Pazar günü Osmaniye Asri Mezarlığında bulunan Bahçeli aile kabristanlığında defnedileceği öğrenildi.

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