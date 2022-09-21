MHP lideri Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara turunda - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara turunda

21.09.2022 22:24
MHP lideri Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara turunda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin klasik otomobiliyle Başkent caddelerinde turladığı anlar, MHP'nin sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin klasik otomobiliyle Başkent caddelerinde turladığı anlar, MHP'nin sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, klasik otomobillerinden biriyle Ankara turuna çıktı. Klasik araba tutkusuyla bilinen Bahçeli'nin Başkent caddelerindeki gezisi, Balgat'taki parti genel merkezinde sona erdi.

Bahçeli'nin Ankara caddelerinde klasik otomobilini kullandığı anlara ait video, partinin sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un "Bu bana yeter" şarkısı eşliğinde "Liderimiz Yollarda" mesajıyla paylaşıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP lideri Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara turunda - Son Dakika

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