MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin nikah şahidi düğüne yoğun katılım - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin nikah şahidi düğüne yoğun katılım

10.09.2022 11:23
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin nikah şahidi düğüne yoğun katılım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin MHP Keçiören Belediye üyesi Alparslan Doğan'ın oğlu Batuhan Doğan ve Selcan Demirkan çiftinin düğün törenine katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin MHP Keçiören Belediye üyesi Alparslan Doğan'ın oğlu Batuhan Doğan ve Selcan Demirkan çiftinin düğün törenine katıldı. Nikah şahidi olan Bahçeli, çifte düğün hediyesi olarak bilezik taktı.

Nikah törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve parti üyeleri eşlik etti. Nikah merasimi öncesi Kuran'ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Düğüne katılım ise yoğundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanvekili Adan ve Genel Başkan Yardımcısı Karakaya çifti en güzel günlerinde yalnız bırakmayarak nikah şahitliğini yaptı. Gelin ve damadın nikahını ise Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı.

Genç çifte nikah cüzdanını MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya takdim etti. Nikah cüzdanını hem gelin hem damada veren Karakaya, "Bugün Selcan ve Batuhan'ın, bu mutlu anlarına birlikte şahitlik ettik. Yüce Allah Kuran-ı Kerim'inde, "Dualarınız olmasa size neden itibar edeyim" buyurur. Bazı zamanlar vardır ki, o zamanlarda duaların kabulü daha yüksektir. Bu zaman da o zamanlardan biridir. Biz bu evlatlarımıza bu evliliklerinde vatana, millete, bayrağa ve Cumhuriyet'e hayırlı evlatlar yetiştirmelerini Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. Bahçeli geline düğün hediyesi olarak bilezik armağan etti.


- Ankara
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Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin nikah şahidi düğüne yoğun katılım - Son Dakika

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