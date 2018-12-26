Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Özgür Özel ile İlgili Olarak) İtibarı Sıfırlanmış Olarak Kabul...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Özgür Özel ile İlgili Olarak) İtibarı Sıfırlanmış Olarak Kabul...

1 saat önce

IHAAW104508-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Özgür Özel ile ilgili olarak) İtibarı sıfırlanmış olarak kabul görür.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW104508-SIY/26-12-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " (Özgür Özel ile ilgili olarak) İtibarı sıfırlanmış olarak kabul görür." 26.12.2018 10: 45: 08 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:51 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Politika
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