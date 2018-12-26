MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Özgür Özel ile İlgili Olarak) İtibarı Sıfırlanmış Olarak Kabul...
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IHAAW104508-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Özgür Özel ile ilgili olarak) İtibarı sıfırlanmış olarak kabul görür.
IHAAW104508-SIY/26-12-2018
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: " (Özgür Özel
ile ilgili olarak) İtibarı sıfırlanmış olarak kabul görür." 26.12.2018 10: 45: 08 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:51 Kaynak: İHA
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