Bahçeli: "Genel seçimlerin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz" - Son Dakika
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Bahçeli: "Genel seçimlerin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz"

04.09.2022 17:40
Bahçeli: "Genel seçimlerin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı. (1)

"Bir oldunuz, diri oldunuz, hep birlikte cumhurun eğilmeyen başı, bükülmeyen kolu, kesilmeyen nefesi oldunuz. Nitekim birlikten güç doğacağını gösterdiniz"

"2023 yılında yapılacak ve milletvekilliği genel seçimlerinin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz"

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Genel seçimlerin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeli: "Genel seçimlerin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz" - Son Dakika
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