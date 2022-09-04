Bahçeli: "Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine tavizimiz olmayacaktır." - Son Dakika
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Bahçeli: "Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine tavizimiz olmayacaktır."

04.09.2022 18:53
Bahçeli: "Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine tavizimiz olmayacaktır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı. (6 SON)

Bahçeli: "Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine, satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kiralık kalemlere tavizimiz olmayacaktır."

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Bahçeli: Bizim; Çetelere, Suç Örgütlerine, Satılmış Aydınlara, Çürük Şarkıcılara, Kokuşmuş Sanatçılara Tavizimiz Katiyen Olmayacak Bahçeli: Bizim; Çetelere, Suç Örgütlerine, Satılmış Aydınlara, Çürük Şarkıcılara, Kokuşmuş Sanatçılara Tavizimiz Katiyen Olmayacak Bahçeli: 'Süper güç Türkiye'ye milli birlik ve kardeşlik içinde mutlaka terfi edeceğiz' Bahçeli: 'Süper güç Türkiye'ye milli birlik ve kardeşlik içinde mutlaka terfi edeceğiz'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine tavizimiz olmayacaktır.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeli: "Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine tavizimiz olmayacaktır." - Son Dakika
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