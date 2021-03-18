MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Üniter milli devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, yakılan ağaçları yakanlarla tekraren dikmek, bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız fezlekelerin, önünde hukuk, arkasında adalet vardır." dedi.

Bahçeli, partisinin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu.

MHP yürüdükçe Türkiye düşmanlarının köstebekler gibi saklanacağını belirten Bahçeli, "Biz yürüdükçe, millet yürüyecek, tarih dile gelecek, destanlar söylenecek, Türkiye yükseldikçe yükselecek." dedi.

MHP'nin yürüyüşünden ürkenler olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Varlığımızdan ürperenler var. Hepsini biliyorsunuz, bütün kötürüm ve köhne emel sahiplerini iyi tanıyorsunuz. Ferasetinizle karanlık oyunları görüyor, kara kampanyaları göğüslüyorsunuz. Türkiye'yi faka bastırmak, tuzağa düşürmek için çırpınan hasis ve hamiyet yoksunu çevreleri ibretle takip ediyorsunuz. Geceleri hesap, gündüzleri hüsran, geçmişleri hezimet, gelecekleri heyula ne kadar müfrit ve münafık varsa alayı bir olmuş, bir araya gelmiş Türkiye'nin ayağından çekiştiriyor, önüne bariyer dikiyor. Sanıyorlar ki, tezgahlarına akıl, sır ermeyecek. Sanıyorlar ki, kumpaslarına güç, takat yetmeyecek. Türkiye'nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Millet başka bir şey, zillet başka bir şeydir. Türkiye'yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne saldırı ve suikastın adı özgürlük değildir, insanlık değildir, insan hakları hiç değildir.

Üniter milli devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, yakılan ağaçları yakanlarla tekraren dikmek, bölücü milletvekillerinin TBMM'ne gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız fezlekelerin, önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında da devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz. Fakat gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, dilleri var söylemiyor."

HDP'nin, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlası olduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, CHP'nin ise Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyeti olduğunu söyledi.

İYİ Partiyi, "Türkiye'nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan, siparişle kurulan, uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir proje" olarak niteleyen Bahçeli, "Kaldı ki, İP'in Başkanı Cumhur İttifakı'nı tanımlarken, etle tırnak gibi demiş, aynı zamanda kader birlikteliği olduğunu söylemiş, kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu çok açık itiraf ve teyit etmiştir. Dediğimiz de, diyeceğimiz de aynısıyla işte budur. Bu neyin projesidir? Hazırlayanlar kimlerdir? Hedefler manzumesi nelerden ibarettir?" dedi.

"Tarafımız bellidir, o da Cumhur İttifakı'dır"

Cumhur İttifakı'nın kader ve milli birliktelik olduğunu dile getiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın dürüst bir birliktelik, zalimlere, canilere, terör örgütlerine, ekonomik tetikçilere, küresel emperyalizme karşı tek ses, tek nefes, tek bilek, tek yürekle duruş gösteren cumhurun ruh kökü olduğunu kaydetti.

Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nı arayan Pensilvanya'da değil, Kandil'de değil, muhasım çevrelerin kapılarında değil, başkent Ankara'da, dünyaya Türkçe bakan iradenin sağlam ahlakında bulacaktır. Tarafımız bellidir, o da Cumhur İttifakı'dır. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'li kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı, 106 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez yapan haşmetli imanın, devleşen milli asaletin emanetçisidir. Bizim ittifakımız yalana karşı doğrunun, sahteliğe karşı sadakatin, hıyanete karşı vatan sevgisinin ittifakıdır. Sudan sebeplerle Türkiye'yi kötüleyenlere karşı vakarın ve vefanın ittifakıdır.

Kılıçdaroğlu, bir tarafta Türkiye'de can ve mal güvenliği yok derken, diğer tarafta 10 milyon işsiz olduğunu söyleyerek halt etmiş, kuyruklu yalanlarına sürekli yenilerini eklemiştir. Üstelik her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa işsizliğin sona ereceğini cahilce müjdelemiş. Atalarımız şu veciz sözü boşuna söylememiş, 'Alim ile eyle ülfet alırsın mertebe, cahil ile etme sohbet dönersin merkebe.' CHP Genel Başkanı, tarlayı bilmez, traktöre binmez, çiftçimizi konuşur. Bakkala girmez, manavı görmez, marangozu tanımaz, siftahsız günü sorsanız, soğan sarımsak anlar, gelin görün ki esnafımızı konuşur. Memurlarımızdan ve işçilerimizden bahseder, sıra CHP'ye oy vermeyenlere gelince hakaretleri birbiri ardına sıralamaktan arlanmaz, utanmaz. Ne emeklidir meselesi ne yoksuldur düşüncesi, tek geçim kapısıdır siyasi menfaat çetesi."

Erken seçim tartışmalarına yanıt verdi

Tıpkı Kovid-19 virüsü gibi, zilletin de bulaşıcı olduğunu ve devamlı mutasyona uğradığını ifade eden Bahçeli, "Çok şükür hükümet, pek çok ülkeyi geride bırakarak şifa olan aşıyı vatandaşlarımızın kullanımına sunmuştur. Zilletin aşısı da 2023 yılının haziran ayında demokratik vasıtalarla yapılacak, ama bu aşı zillete zehir olarak yansıyacaktır. Telaşlanmaya ve tedirgin olmaya mahal yoktur." dedi.

Hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Milletin üstünde bir güç ve mercii yoktur, olamayacaktır. Erken seçim diye tutturanlar, erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar, iyi bilsinler ki, seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. Cumhur İttifakı'nın tavizsiz ve tavsamaz kararı budur. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak, muhkem ümitlerin canlılığıyla dirlik içinde istikbale Cumhur İttifakı'yla ulaşılacaktır. Bu cumhurun sözüdür. Bu Türk milletinin gelecek bin yıllara dair beyanıdır. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği üzere, Türk'ün sözü, Türk'ün kendisidir. Peki, bunlar oluyorken, zillet ittifakı nerededir? Suyun kaynağı nereden gelmektedir? Arkasındaki odaklar kimlerdir? Dikkatli bir göz, uyanık bir şuur, teslim olmamış bir mizaç, zillete düşenlerin kukla gibi nasıl oynatıldıklarını, dış güçlere nasıl boyun eğdiklerini, nasıl kullanıldıklarını, terör örgütleriyle iltisak ve irtibatlarını gayet berrak şekilde tarif ve tefrik edecektir.

Bize hiç kimse hikaye anlatmasın. Bize hiç kimse bahane ileri sürmesin. Türk milleti zilleti değil, zaferi, PKK-FETÖ ittifakını değil, cumhurun ittifak zihniyetini seçecektir. Nihayetinde istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye, kazançlı çıkan da Türk milleti olacaktır."

"Türk tipi başkanlık modelinin farklı bir isimlendirmesidir"

Türkiye'nin tarihinin en önemli yönetim reformunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle başardığını aktaran Bahçeli, yeni sistemin Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine dayandığını söyledi.

Parlamenter sistemdeki teklemeler, tıkanmalar, kutuplaşmalar, kafa karışıklıkları, karar sürelerindeki çalkantıların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle aşıldığına dikkati çeken Devlet Bahçeli, Türk milletinin, tarihsel müktesebatına uygun yönetim sistemiyle gücüne güç kattığını vurguladı.

Türk devlet felsefesine müzahir olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işin özünde Türk tipi başkanlık modelinin farklı bir isimlendirmesi olduğunu belirten Bahçeli, "Bir yönetim sisteminin nasıl ve ne şekilde tarif edildiğinden ziyade, fonksiyonel olup olmadığına, beklentileri karşılayıp karşılamadığına, demokratik özellikler taşıyıp taşımadığına, millette karşılık bulup bulmadığına odaklanılması en dengeli bakıştır. Ön yargıları bir kenara bırakarak, Türkiye'nin sistemik düğümünün, sistemsel aksaklıklarının milli iradeyle çözülmesinden herkes memnun ve mutmain olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

9 Temmuz 2018'den itibaren resmen uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tarihsel ve kültürel maziyle örtüştüğüne vurgu yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bir yönetim sisteminin kökleşip olgunlaşması sabahtan akşama olacak şey değildir. Böylesi bir beklenti oluşturmak iyi niyetle izah edilemeyecektir. Yürürlükteki sistemin sadra şifa olması, devlet ve millet hayatına bütün imkanlarıyla nüfuz etmesi için müşterek emek gerekir, zaman gerekir, özveri gerekir, destek gerekir, ters propaganda akıntılarının gemlenmesi gerekir. Yeni sistemin özünde Türk milletinin beka ve refah özlemleri ana esastır."

"Yeni yönetim sistemi, iç ve dış ablukaya karşı milli direnişin burcu"

Geçmişin tecrübeleriyle geleceği kavradıklarının, daha uyanık, daha dikkatli, daha bilinçli hareket ettiklerinin altını çizen Bahçeli, "Tanzimat'tan Islahat Fermanı'na, Meşrutiyet'ten Cumhuriyet dönemine kadar imparatorluğumuzun ayakta kalması amacıyla pek çok görüş, fikir, sistem ve siyaset önerilmiştir. Asıl amaç devleti ayakta tutmak üzerine bina edilmiştir. Bilindiği üzere, Kavalalı Mehmet Ali Paşa vakasıyla başlayan, esasen etaplar halinde hızlanan çözülme süreci, hiçbir pansuman tedaviyle durdurulamamıştı. Devasa imparatorluğun dağılması, paylaşım yüzünden Avrupa'nın birbirine girmesi demekti." diye konuştu.

Osmanlı'nın parçalanmasını sorun çıkarmadan sona erdirme meselesine "Şark Meselesi" adı verildiğini ifade eden Bahçeli, "Türk milleti böylelikle hala devam edegelen kuşatma altına alınmıştır. O gün bugündür Şark Meselesi dozajı artan veya azalan ölçülerde varlığını sürdürmüştür." dedi.

Devlet Bahçeli, yeni yönetim sisteminin her türlü iç ve dış ablukaya karşı milli direnişin burcu, Türk milletinin geçmişle geleceği buluşturan kararı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Meselenin özünde ve son tahlilde Türklerin Anadolu'dan çıkarılması vardır ki, 106 yıl önce Çanakkale sahillerinde tüm maddi ve manevi imkanlarla kahraman bir kuşak buna set çekmiştir. Anafartalar, Arıburnu ve Conkbayırı'nda Mustafa Kemal'in muhteşem iradesi, cephe komutanı Esat Paşa'nın korku tanımayan idaresi, Seyit Onbaşı'nın sırtına binen bağımsızlık iffeti, Bigalı Mehmet Çavuş'un 25 neferiyle Seddülbahir'den çıkarma yapmak isteyen müstevlilere cesur direnişi, 57'nci alayın şehit şehit arşa yükselişi, Tophaneli Yüzbaşı Hakkı'nın Karanlık Limanı mayınlarla doldurup yenilmez armadaları denize gömüşü, 250 bin şehidin kahramanca kazdığı manevi siperi, çılgın Türklerin konu vatan, konu millet, konu beka olunca neleri yapacağının, nasıl candan geçeceğinin ama vatandan asla vazgeçmeyeceğinin hayranlık uyandıran tarihi şahikasıdır."

(Sürecek)