MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin MYK ve MDK toplantısı sonrasında konuştu: (2)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "S-300 hava savunma sisteminin F-16 savaş uçaklarımıza radar kilidi atması, karşılıksız ve yaptırımsız bırakılmaması gereken bir haydutluk ve hayasızlık örneğidir." dedi.

Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bugüne kadar Millet İttifakı'nın bölücü terörle arasına mesafe koymadığını, hiçbir milli meselede duyarlılık göstermediğini, direnç ve dirayet sergilemediğini ifade eden Bahçeli, Yunanistan'ın tahriklerinin ve Mavi Vatan'daki beka mücadelesinin CHP'nin gündeminde olmadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti:

"Hatta buna karşı alerji duyduğu, hazım zorlukları çektiği herkesin bildiği hazin bir gerçektir. Yunanistan elbette bardağı taşırmak için elinden gelen tacizleri sahnelemektedir. S-300 Hava Savunma Sistemi'nin F-16 savaş uçaklarımıza radar kilidi atması, karşılıksız ve yaptırımsız bırakılmaması gereken bir haydutluk ve hayasızlık örneğidir. Söz konusu radar kilidinin NATO misyonu çerçevesinde görev icra eden savaş uçaklarımıza atılması da meselenin bir başka düşündürücü boyutudur. NATO bu düşmanlıkla ilgili gereğini süratle yapmak zorundadır. Radar kilidi atan Yunanistan, kural ve hukuk ihlali yaparak Türkiye'nin radarına girmiş, vuruş menzilinin içine yuvarlanmıştır. Tam da bu sırada, ABD kongresinin Dış İlişkiler Komitesi Başkanının Atina'da dile getirdiği, 'Türkiye Doğu Akdeniz'de en büyük tehdittir' sözü küstahlıktır, kifayetsizliktir, kepazeliktir. Asıl stratejik tehdit Yunanistan'ı askeri üs haline getirip Türkiye'ye silah doğrultmasını kışkırtan ve bunun için askeri yığınak yapan ABD'dir."

"Türkiye'nin geleceği zillete düşmeyecektir"

Bahçeli, Türkiye'nin her türlü ihtimale bütün milli güç unsurlarıyla hazır olduğunu belirterek, Türkiye'nin milli bekayı ve egemenlik haklarını zedeleyecek, tahrip edecek, zaafa uğratacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğinin altını çizdi.

"CHP Genel Başkanı ve zillet ittifakı da bu gelişmeler karşısında siyasi pozisyonunu ve kimin yanında durduğunu netleştirmek zorundadır." diyen Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi gayri milli bir siyasi ittifakın, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde milli iradenin müdahalesiyle, tarihin çöplüğüne atılacağına yürekten inanmaktadır. Türkiye'nin geleceği zillete düşmeyecektir. Cumhur İttifakı çok şükür bunun tavizsiz güvencesidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dün açıklanan bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 oranında büyüyerek OECD ve G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme kaydeden iki ülkeden birisi olmasından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Bahçeli, ekonomik rahatlama ve toparlanmanın hızla ilerlediğini, büyüyen ekonomiye küçülen muhalefet partilerinin iftiralarının sökmeyeceğini vurguladı.

MHP'nin, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine olağanüstü bir adanmışlık ve kararlılıkla hazırlandığına işaret eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yaklaşık 9 aylık sürede takip ve temin edilecek stratejik hedeflerimiz ise şunlardan oluşacaktır. Vatandaşlarımızla yüz yüze temas ve iletişim gönül seferberliği halinde yaygınlaşacak, 'Adım Adım 2023' çalışmalarımız il ve ilçelerimizin tamamında yapılmaya seçim gününe kadar devam edilecektir. '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantılarımızın ilki Sivas merkez olmak suretiyle Amasya, Tokat, Çorum ve Yozgat teşkilatlarımızın ve değerli vatandaşlarımızın iştirakiyle 4 Eylül Pazar günü gerçekleşecektir. Açık hava toplantılarımız tespit edilmiş illerimizde artan bir şevkle yapılacak, aynı zamanda ihtiyaç hasıl olursa salon toplantıları da planlanacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için insanüstü bir gayret sarf edilecektir. 28'inci dönem TBMM'de milletvekili sayısını ve siyasal desteğini en çoklaştırmış Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığı da kesin hedefimizdir. Bunun yanında Cumhur İttifakı'nın TBMM'de anayasa değişikliğini sağlayacak nitelikli çoğunluğa ulaşması bir diğer tartışma götürmeyen hedefimizdir."

Bahçeli, MHP'nin tuzaklara düşmeden, tahriklere kapılmadan, saldırı ve sabotajlara teslim olmadan sabırlı, inançlı ve ilkeli şekilde kutlu mücadelesine devam edeceğinin altını çizdi.

Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, her insanı Allah'ın kutsal bir emaneti sayarak çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade eden Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi gönüldedir, dildedir, duadadır, fikirdedir, aydınlık yarınların gözbebeğidir. Rabbimden niyazım bizleri mahcup etmemesidir. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır." diye konuştu.

(Bitti)