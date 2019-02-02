MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu Onu Bunu Bırak, Nereye Hizmet Ettiğinden...
1 saat önce
IHAAW193208-SIY/02-02-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK'ya nasıl boyun eğdiğini açıkla." 02.02.2019 19: 32: 08 TSI NNNN.
IHAAW193208-SIY/02-02-2019
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Sayın Kılıçdaroğlu
onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK
'ya nasıl boyun eğdiğini açıkla." 02.02.2019 19: 32: 08 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:46 Kaynak: İHA
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