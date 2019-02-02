Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu Onu Bunu Bırak, Nereye Hizmet Ettiğinden...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu Onu Bunu Bırak, Nereye Hizmet Ettiğinden...

1 saat önce

IHAAW193208-SIY/02-02-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK'ya nasıl boyun eğdiğini açıkla." 02.02.2019 19: 32: 08 TSI NNNN.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW193208-SIY/02-02-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK'ya nasıl boyun eğdiğini açıkla." 02.02.2019 19: 32: 08 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

Politika
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