Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı Şahsımı Telefonla Arayarak Adana Bilim ve...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı Şahsımı Telefonla Arayarak Adana Bilim ve...

40 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Adana, Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kızların Ricasını Geri Çevirmedi FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı

Devlet Bahçeli Canlı Yayında Açıkladı: Adı Alparslan Türkeş Üniversitesi Olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki Enkaz Alanına Giderek İnceleme Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:50:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı Şahsımı Telefonla Arayarak Adana Bilim ve...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]