MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı Şahsımı Telefonla Arayarak Adana Bilim ve...
40 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:10 Kaynak: AA
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