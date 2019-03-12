Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şimdi Karşımızda İki Seçenek Var; ya Hep Birlikte Olacağız ya da...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şimdi Karşımızda İki Seçenek Var; ya Hep Birlikte Olacağız ya da...

58 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şimdi karşımızda iki seçenek var; ya hep birlikte olacağız ya da hep birlikte yok olacağız, ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şimdi karşımızda iki seçenek var; ya hep birlikte olacağız ya da hep birlikte yok olacağız, ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:27 Kaynak: AA

Politika
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