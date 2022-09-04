Bahçeli: Bizim; Çetelere, Suç Örgütlerine, Satılmış Aydınlara, Çürük Şarkıcılara, Kokuşmuş Sanatçılara Tavizimiz Katiyen Olmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas'ta düzenlediği mitingde, "Bizim; çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine, satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kokuşmuş sanatçılara, kiralık kalemlere, kursağından geçen bir lokmayı bu ülkeye borçlu olup da ihanet eden şeref yoksunlarına tavizimiz katiyen olmayacaktır" dedi.

Devlet Bahçeli, 2023'te yapılacak seçimlere yönelik ilk mitingini bugün Sivas'ta düzenledi. Partisinin cumhurbaşkanı adayının AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle:

"GİZLEYECEK, SAKLAYACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK. UTANACAĞIMIZ, SIKILACAĞIMIZ HİÇBİR İLİŞKİ AĞIMIZ DA YOK"

"4 Eylül 1919'da Cumhuriyet'e giden yolun ilk adımı nasıl bu vilayetimizde atılmışsa biz de benzer bir adımı atıyor, bu defa da Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümüne doğru yürüyoruz. Zalimler ve işbirlikçileri, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanına engel olamadılar. Bağımsızlık ve hürriyet davamıza kan doğrayamadılar. Samsun'dan Amasya'ya, Erzurum'dan Sivas'a, Ankara'dan Sakarya'ya, Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar bin bir felaketi göğüsleyen, çilelerin gövdesinden nur topu gibi doğan vatan ve millet sevgisine zarar veremediler.

2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. 1,5 yıldır kararsızlık içinde kıvrananlar, varsın masalara yüz sürsünler. Varsın birbirlerine kazık atıp dursunlar. Kimin aday olacağını belirlemek için Türkiye düşmanlarından icazet arayışına koyulsunlar. Biz, ne yapacağımızı biliyoruz. Ne söyleyeceğimizin bilincindeyiz. Milletimize nasıl bir gelecek vaat ettiğimiz apaçık ortada. Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Utanacağımız, sıkılacağımız hiçbir ilişki ağımız da yok.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Zillete tevessül etmedik ki istikametimiz şaşsın. Namerde el açmadık ki yüzümüz kızarsın. İhanete 'tamam' demedik ki yükümüz ağırlaşsın. Nasıl görünüyorsak oyuz.

Milletin felahı, ferahı, fecri, refahı ve fenalıkların defi için geceyi gündüze katan aklıselim, kalbiselim Cumhur İttifakı oldukça Türkiye'nin batışını görmek, ebediyete kadar muhal bir hayal kalacaktır.

Bu nedenle bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Kararınız kaderinizi, iradeniz istikbalinizi tayin edecektir. Vakit yaklaşmaktadır, çember daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir MHP grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir.

Biz, bu ülkeyi karşılıksız seviyoruz. Bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş bu cennet vatanı canımızdan aziz biliyoruz. Ancak fitne durmuyor, düşman dinlenmiyor. Yalancılar korosu, müfteriler koalisyonu, müfsitler oluşumu, kara propagandaya bel bağlıyor, devamlı Türkiye'yi kötülüyor. Bunların işi gücü densizliktir, düzeysizliktir, dedikodudur.

Demem odur ki zillet ittifakı yalandır, yıkımdır, yozlaşmadır. Zillet ittifakı çürüktür, çarıktır, çarpıklığın daniskasıdır. Samimiyetleri sahte, sevgileri sanal, sadakatleri samandır.

CHP'nin başındaki zat, Türkiye'nin karşına geçen mihrak olup çıkmıştır. İnsanlarımızı birbirine düşürmenin temelini kazmakla meşgul bir fırsatçıdır. Gözünü hırs bürümüş, kalbi taşlaşmıştır. Hiçbir lafı Türkiye'mizin lehine değildir.

Kılıçdaroğlu; valileri, kaymakamları tehdit ediyor. Kameralar eşliğinde kurumları basmaya kalkışıyor. Vatandaşlarımıza 'borçlarını ödemeyin, otomobil almayın' çağrısını dillendirerek iç isyana oynuyor. Ülkemizde can ve mal güvenliği olmadığını iddia ederek yatırım yapılmamasını istiyor. Bu Kılıçdaroğlu, emperyalizmin kılıcını sallıyor.

Altılı ganyanın beş parti başkanı, Kılıçdaroğlu'nu mutlaka sorgulamalıdır. 'Bizim adımıza niye konuşuyorsun' demek zorundadırlar. Bostan korkuluğu olmadıklarını göstermeleri lazımdır. 'Konu mankeni değiliz' çıkışını yapmaları kendi hayırlarınadır. Sivas'tan soruyorum; altı kez toplanmalarına rağmen cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşamayan bir siyasi curcunanın Türkiye'ye en küçük hizmeti dokunabilir mi? Böylesi bir çarpıklık dünyanın neresinde görülmüştür? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in haricinde, o da eskinin yeniden inşa çabasıdır, tek bir projeden, tek bir hedeften, sadra şifa tek bir iyileştirici hamleden bahsetmek mümkün müdür?

"BİZİM; ÇETELERE, SUÇ ÖRGÜTLERİNE, SATILMIŞ AYDINLARA, ÇÜRÜK ŞARKICILARA, KOKUŞMUŞ SANATÇILARA TAVİZİMİZ KATİYEN OLMAYACAK"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı ve kurucu lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin takdiri ve tercihiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir. Arzumuz, arayışımız ve mücadelemiz bu doğrultudadır.

Bizim; çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine, satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kokuşmuş sanatçılara, kiralık kalemlere, kursağından geçen bir lokmayı bu ülkeye borçlu olup da ihanet eden şeref yoksunlarına tavizimiz katiyen olmayacaktır."