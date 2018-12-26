MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyaset Her Konuda Konuşuyor, Fetö Konusunda Konuşmuyor."
1 saat önce
IHAAW114630-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyaset her konuda konuşuyor, FETÖ konusunda konuşmuyor.
IHAAW114630-SIY/26-12-2018
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Siyaset
her konuda konuşuyor, FETÖ konusunda konuşmuyor." 26.12.2018 11: 46: 30 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:52 Kaynak: İHA
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