Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyaset Her Konuda Konuşuyor, Fetö Konusunda Konuşmuyor."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyaset Her Konuda Konuşuyor, Fetö Konusunda Konuşmuyor."

1 saat önce

IHAAW114630-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyaset her konuda konuşuyor, FETÖ konusunda konuşmuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW114630-SIY/26-12-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyaset her konuda konuşuyor, FETÖ konusunda konuşmuyor." 26.12.2018 11: 46: 30 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:52 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Siyaset, Politika
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