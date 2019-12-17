Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Siyasetin defolu ve lekeli yüzleri, maskelenmiş kâbus... - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyasetin defolu ve lekeli yüzleri, maskelenmiş kâbus...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyasetin defolu ve lekeli yüzleri, maskelenmiş kabus senaryolarıyla bir kez daha sahneye çıkarak Türkiye'nin sırtına hançer sokmak amacıyla pozisyon almışlardır.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyasetin defolu ve lekeli yüzleri, maskelenmiş kabus senaryolarıyla bir kez daha sahneye çıkarak Türkiye'nin sırtına hançer sokmak amacıyla pozisyon almışlardır." - ANKARA
Son Dakika Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Bahçeli'nin yeni parti sözlerine Babacan ve Davutoğlu cephesinden yanıt Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması