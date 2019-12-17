MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyasetin defolu ve lekeli yüzleri, maskelenmiş kâbus... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Siyasetin defolu ve lekeli yüzleri, maskelenmiş kâbus... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyasetin defolu ve lekeli yüzleri, maskelenmiş kâbus...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyasetin defolu ve lekeli yüzleri, maskelenmiş kabus senaryolarıyla bir kez daha sahneye çıkarak Türkiye'nin sırtına hançer sokmak amacıyla pozisyon almışlardır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyasetin defolu ve lekeli yüzleri, maskelenmiş kabus senaryolarıyla bir kez daha sahneye çıkarak Türkiye'nin sırtına hançer sokmak amacıyla pozisyon almışlardır." - ANKARA

Devlet Bahçeli, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
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