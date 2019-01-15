MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şu İşe Bakar Mısınız, Teröristlerle Mücadele Edersek Bay Trump...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şu işe bakar mısınız, teröristlerle mücadele edersek bay Trump ekonomik olarak Türkiye'yi mahvedermiş.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Şu işe bakar mısınız, teröristlerle mücadele edersek bay Trump
ekonomik olarak Türkiye
'yi mahvedermiş. Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Senin para baronların varsa, sermaye çetelerin hazırsa, ekonomik tetikçilerin emir bekliyorsa, bilesin ki Türk milletinin eğilmez başı, bükülmez bileği var. Elinden geleni ardına koyma, ne biliyorsan onu yap. Senin tehditlerine tamam diyen senin gibi olsun. Türkiye'yi mahvetmek senin ne haddine"
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:49 Kaynak: AA
Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti
Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada?
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak