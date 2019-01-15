Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şu İşe Bakar Mısınız, Teröristlerle Mücadele Edersek Bay Trump...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şu İşe Bakar Mısınız, Teröristlerle Mücadele Edersek Bay Trump...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şu işe bakar mısınız, teröristlerle mücadele edersek bay Trump ekonomik olarak Türkiye'yi mahvedermiş.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şu işe bakar mısınız, teröristlerle mücadele edersek bay Trump ekonomik olarak Türkiye'yi mahvedermiş. Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Senin para baronların varsa, sermaye çetelerin hazırsa, ekonomik tetikçilerin emir bekliyorsa, bilesin ki Türk milletinin eğilmez başı, bükülmez bileği var. Elinden geleni ardına koyma, ne biliyorsan onu yap. Senin tehditlerine tamam diyen senin gibi olsun. Türkiye'yi mahvetmek senin ne haddine"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:49 Kaynak: AA

Politika
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