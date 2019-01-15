MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Tbmm Başkanı Binali Yıldırım İstifa Etmeliydi, Etmemeliydi...
15 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa etmeliydi, etmemeliydi tartışması sürecekse, çözüm olarak TBMM İçtüzüğü'nün 14. maddesi en kalıcı çözüm yoludur.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa etmeliydi, etmemeliydi tartışması sürecekse, çözüm olarak TBMM İçtüzüğü'nün 14. maddesi en kalıcı çözüm yoludur. Sayın Yıldırım, seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme gününe kadar, Ankara dışında olduğu dönemlerde, başkanvekillerinden birisine vekalet görevi verebilecektir. Böylece polemikler, itirazlar bıçak gibi kesilecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:29 Kaynak: AA
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