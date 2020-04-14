MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'ye geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'ye geldi.
Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda geldi ve infaz kanun teklifi görüşmelerine katıldı. Bahçeli, Genel Kurula son madde görüşmeleri sorasında geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:52 Kaynak: İHA
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