MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Televizyon Programındaki Konuşmaların İçeriği Çok Hoş Değildi."
33 dakika önce
IHAAW110831-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Televizyon programındaki konuşmaların içeriği çok hoş değildi.
IHAAW110831-SIY/26-12-2018
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Televizyon programındaki konuşmaların içeriği çok hoş değildi." 26.12.2018 11: 08: 31 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:14 Kaynak: İHA
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