MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek ayıplı ve ahlaksız bir iddiadır.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:39 Kaynak: AA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek ayıplı ve ahlaksız bir iddiadır. MHP'nin terörizme bakışı nettir ve değişmesi imkansızdır."
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