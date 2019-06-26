Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek...
Son Dakika Politika Haber

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek ayıplı ve ahlaksız bir iddiadır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek ayıplı ve ahlaksız bir iddiadır. MHP'nin terörizme bakışı nettir ve değişmesi imkansızdır."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:39 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, MHP, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul seçimi sonrasında Bahçeli'den kurmaylarına ültimatom Son dakika! Devlet Bahçeli, Nagehan Alçı'nın canlı yayındaki "Öcalan" iddiasına çok sert yanıt verdi Hastalarını kendi spermiyle gebe bırakan kadın doğum doktoru meslekten men edildi MADO'dan sosyal medyayı karıştıran cinsellik içeren görüntüyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:47:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]