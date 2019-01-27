MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Trump'ın Maduro'ya Darbe Teşebbüsünü Şiddetle Kınıyorum.
28 dakika önce
IHAAW190833-SIY/27-01-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Trump'ın Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyorum.
IHAAW190833-SIY/27-01-2019
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: " Trump
'ın Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyorum. Maduro'nun teslim olmaması dileğimdir." 27.01.2019 19: 08: 33 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:14 Kaynak: İHA
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Konvoyunda Kaza: 2 Kişi Yaralandı
İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir 166 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu! İşte İsimler
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cüneyt Özdemir'in Sorusu Karşısında Ara Vermek İstedi
Neçirvan Barzani, Kuzey Irak'ta Türkiye Üssüne Yapılan Saldırının Ardından PKK'yı Topa Tuttu