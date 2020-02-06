MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al bayrağımızı yırtmasından kısa süre sonra Avrupa Parlamentosu yeni bir rezalet ve zillete sahne olmuştur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al bayrağımızı yırtmasından kısa süre sonra Avrupa Parlamentosu yeni bir rezalet ve zillete sahne olmuştur. Maalesef ihanet taltif edilmiş, melanet kürsülere taşınmış, hakaret ve hıyanet alkışlanmıştır." - ANKARA

Devlet Bahçeli, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
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