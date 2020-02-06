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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al bayrağımızı yırtmasından kısa süre sonra Avrupa Parlamentosu yeni bir rezalet ve zillete sahne olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al bayrağımızı yırtmasından kısa süre sonra Avrupa Parlamentosu yeni bir rezalet ve zillete sahne olmuştur. Maalesef ihanet taltif edilmiş, melanet kürsülere taşınmış, hakaret ve hıyanet alkışlanmıştır." - ANKARA
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