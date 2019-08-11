MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur.
30 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek terörle mücadeleyi aksatmak demektir, güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir. PKK, PYD'ye yeniden cesaret vermek demektir ve FETÖ ile olan mücadeleyi sulandırmak demektir. Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yok. Terörün kökünü kazıyacak, sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır" dedi. - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:34 Kaynak: İHA
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