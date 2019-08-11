Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yok
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yok

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye'de erken seçime ihtiyaç olmadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yok, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de erken seçime ihtiyaç olmadığını söyledi.

Türkiye'de 2023 hedeflerine yönelik bir sürecin başlatılacağı konusunda iyimser olduğunu dile getiren Bahçeli, bazı televizyon programlarında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları üzerinden erken seçimin konuşulduğunu hatırlattı.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:38 
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