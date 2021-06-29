Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Uzman Çavuş Yusuf Yayla kardeşimizin kopan bacağı hakkında tek bir söz söyleyecek, en azından üzüntülerinizi paylaşacak bir insaf ve iffete sahip misiniz? Milis iş birlikçiler sizin olsun, alın tepe tepe istismar edin, ama unutmayın ki Yusuflar bizimdir, şehitler bizimdir, gaziler bizimdir, bu vatanın kahraman neferleridir." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 25 Haziran 2021 Cuma günü, Twitter mesajıyla "gençleri galeyana getirmek için fitne tezgahını açtığını" söyledi.

YKS'ye bir gün kala gençleri kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya, asparagas bir haberi yaymaya niyetlenen Kılıçdaroğlu'nun yaş tahtaya basmakla kalmadığını, kendini de rezil ettiğini dile getiren Bahçeli, "Kazın ayağı hiç de Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi değildi. Yalan makinesi yine tekleyip su kaynattı." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Katar arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması'nın, 27 Mayıs 2007 tarihinde imzalandığını hatırlatan Bahçeli, "Bu anlaşmanın hükümleri dikkate alınıp, askeri sağlık alanında iş birliği tesis etmeyi arzu ederek 2 Mart 2021 tarihinde Doha'da imzalanan, Türkiye ile Katar arasında 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü' kapsamında sadece askeri personelin Türkiye'de eğitim alması kararlaştırılmıştı. Yani, Katarlı gençlerin sınavsız tıp okumaları gerçek dışı bir iddiaydı. Böyle bir şey kimsenin aklının ucuna da gelmemişti. Bu yalanı haberleştiren bazı haber siteleri ise hemen U dönüşü yapmışlar ve özür dilemişledir. Ancak Kılıçdaroğlu'ndan ses seda hala ve henüz çıkmamıştır. En küçük utanma emaresi de görülmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ahlak ve etik kaygısı taşıyorsa, dürüst ve namuslu bir siyaset yaptığına inanıyorsa Türk gençliğinden, YKS'ye girenlerden derhal özür dilemek mecburiyetinde olduğunu belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu'nun foyası ortaya çıkmış, ipliği de pazara düşmüştür. Gençlerimize ayıp etmiş, yanlış yapmış, sonuçta vebal altına girmiştir. Türk gençliğini kandırmaya, manipüle etmeye, sahtekarlıkla akıllarını çelmeye hiç kimsenin cüreti yetmeyecektir. Pinokyo olsa burnu büyürdü, ne yazık ki CHP'nin Genel Başkanı'dır, ama milli irade bu zihniyet faillerinin sandıkta burunlarını sürtmesini de çok iyi bilecektir.

Geçen haftaki grup konuşmasında, 'Bahçeli'yi çok zaman muhatap almayı doğru bulmam' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bilesin ki senin karanlık muhataplarını ayrıntısıyla biliyorum, sana da acıyorum. O melun muhataplarının arasına şahsımı zaman zaman almandan da hem rahatsızım hem de kaygılıyım. İşin doğrusu bunu hak ettiğimi düşünmüyorum. Geç bunları Sayın Kılıçdaroğlu, vazgeç bu dilden, bırak bu sahte mağrur edebiyatını.

Bize yönelik diyor ki 'Süleyman Şah Türbesi'nden kaçanları alkışladın, bayrağı indirenleri alkışladın'. O dönem ki sözlerimi göz ardı ederek yalana yine bel bağlamış. Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili neler neler söylediğimi sen bilsen ne yazar bilmesen ne çıkar; millet biliyor, ecdat biliyor, tarih biliyor, şerefi taç yapmış herkes, her insanımız biliyor. Kılıçdaroğlu'na açık bir teklif sunuyorum: Kendisini her kim tutsak almışsa, kimler zincire vurmuşsa, korkmasın bize itiraf etsin, bunu yapamıyorsa telgraf çeksin ya da bir ulak göndersin, yardımsa yardım edelim, 'imdat' diyorsa elinden tutalım, yeter ki maruz kaldığı girdaptan çıkabilsin. Çok samimi ifade ediyorum, diyet borcu varsa ödeyelim, fidye istiyorlarsa karşılayalım, boyunduruktan kurtaralım. Yazık oluyor kendisine, heba olup gidiyor, göz göre göre kürek mahkumuna dönüşüyor. Atarı gideri bırak Sayın Kılıçdaroğlu, boş boş konuşmaktan da vazgeç, mertçe bize derdini söyle; söyle ki şifa olalım, söyle ki sana kol kanat gerelim, ihanet tünelinden çekip alalım. Kirişi kırıp ille de sığınacak bir liman arıyorsan altı delik takanla Cumhur İttifakı'nın sahillerine yanaşabilirsin, siyasi itirafçı olabilirsin, pişmanlık kanunundan da elbette istifade edebilirsin."

"İşte baba budur"

Bahçeli, teröriste "terörist", katile de "katil" dediklerini; eğer diyemezlerse kahramanların yüzüne bakamayacaklarını, şehitlerin aziz hatıralarını layıkıyla sahiplenemeyeceklerini belirtti.

Herkes sussa bile sonuna kadar konuşacaklarını dile getiren Bahçeli, "Bir kahraman düşününüz. Yanında iki arkadaşı olması hasebiyle onlara zarar gelmemesi için sırtını dönüp bombanın patlayarak bacağını koparmasını göze alan, buna da gönüllü şekilde talip olan bir millet evladını lütfen bir anlığına da olsa hayalinizde canlandırınız. Yusuf Yayla kardeşimizin sağ ayağı diz altından ampüte olmuştur." dedi.

Bu kahramanlık abidesinin, "Allah'a şükür beterin beteri vardır. Ben bununla kurtuldum. Devlete sadece bacağımız değil, kolumuz, bedenimiz, canımız feda olsun" dediğini; Afyonkarahisar'da yaşayan, aynı zamanda emekli uzman çavuş olan babası İlyas Yayla'nın da "Allah'a bin kere şükürler olsun, gururluyuz, onurluyuz. Rabb'im bizlere nasip etmedi, oğluma nasip etti. Bundan sonra daha iyi olur inşallah. Birlikte olacağız, beraber olacağız, ailecek, komşularımla inşallah ayağa kaldıracağız" ifadesini kullandığını aktaran Bahçeli, "İşte baba budur." diye konuştu.

"Merak etmesin, Yusuf'umuzu hep birlikte ayağa kaldıracağız" diyen Bahçeli, "Teröriste methiye düzen baba nerede, kahraman evladının fedakarlığından iftihar eden baba nerede? Gece gündüz gibi karşımızda olan bu farkı kalbi kararmamış, vicdanı satılmamış, aklı kiralanmamış, vatana ve millete düşman kesilmemiş her insanımız görecek, hakkı da teslim edecektir. Teröristlere, milis iş birlikçilere övgüler düzenler nasılsınız, iyi misiniz? Yusuf kardeşimizin kopan bacağı hakkında tek bir söz söyleyecek, en azından üzüntülerinizi paylaşacak bir insaf ve iffete sahip misiniz? Milis iş birlikçiler sizin olsun, alın tepe tepe istismar edin, ama unutmayın ki Yusuflar bizimdir, şehitler bizimdir, gaziler bizimdir, bu vatanın kahraman neferleridir." görüşünü paylaştı.

Artık şehirde, kırda, sınır ötesinde, dağda, ovada yuvalanmış hainlerin kökünü kazımanın şart olduğunu vurgulayan Bahçeli, kahraman güvenlik güçlerinin bu kararlılıkta olduğunu kaydetti.

Bahçeli, Pençe harekatlarıyla Irak'ın kuzeyinde 40 kilometre derinliğindeki ilk kuşakta tutunamayan PKK terör örgütünün, Erbil'den Süleymaniye'ye uzanan ikinci kuşakta sıkıştığını ifade ederek, "Bölücü terör örgütünün Irak'taki sözde özsavunma güçlerinin sorumlusu olan terörist Ulaş Doğan'ın Süleymaniye'de nokta operasyonla imhası, hainlerin sonunun geldiğine açık delildir. Yedi düvel karşımızda hizalansa da Türkiye bu terör musibetinin üstesinden gelecektir. Kanlı niyet ve hedeflerini demokrasi projelerinin içine istifleyen yerli ve yabancı terör muhipleri asla ama asla başaramayacaktır. Kalemizi yıkamayacaklar, kavlimizi bozamayacaklar, sahte demokrasi rötuşuyla Türkiye'yi and olsun deviremeyecekler." dedi.

(Sürecek)