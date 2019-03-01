Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'miz Tarihi Bir Sürecin Tam Ortasında, Makûs Talihini...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'miz Tarihi Bir Sürecin Tam Ortasında, Makûs Talihini...

1 saat önce

IHAAW172222-SIY/01-03-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'miz tarihi bir sürecin tam ortasında, maküs talihini kökten değiştirecek, sürekli ihsas ve işaret edilen malum tehditleri temelinden bertaraf edecek bir dönemin içindedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW172222-SIY/01-03-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Türkiye'miz tarihi bir sürecin tam ortasında, maküs talihini kökten değiştirecek, sürekli ihsas ve işaret edilen malum tehditleri temelinden bertaraf edecek bir dönemin içindedir. ya bu devran dev bir doğruluşla geleceğe uzanacak ya da heba olarak ufalanıp gidecektir." 01.03.2019 17: 22: 22 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:28 Kaynak: İHA

Türkiye, Devlet Bahçeli, Politika
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