MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'miz Tarihi Bir Sürecin Tam Ortasında, Makûs Talihini...
1 saat önce
IHAAW172222-SIY/01-03-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'miz tarihi bir sürecin tam ortasında, maküs talihini kökten değiştirecek, sürekli ihsas ve işaret edilen malum tehditleri temelinden bertaraf edecek bir dönemin içindedir.
IHAAW172222-SIY/01-03-2019
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: " Türkiye
'miz tarihi bir sürecin tam ortasında, maküs talihini kökten değiştirecek, sürekli ihsas ve işaret edilen malum tehditleri temelinden bertaraf edecek bir dönemin içindedir. ya bu devran dev bir doğruluşla geleceğe uzanacak ya da heba olarak ufalanıp gidecektir." 01.03.2019 17: 22: 22 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:28 Kaynak: İHA
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