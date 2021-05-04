MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin üniter yapısına uygun olarak, idarenin kuruluşunda 'kanunilik ilkesi' sağlam ve sağlıklı bir içeriğe... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Türkiye'nin üniter yapısına uygun olarak, idarenin kuruluşunda 'kanunilik ilkesi' sağlam ve sağlıklı bir içeriğe taşınmıştır"
-"Üniter devlet ilkesine anayasada açıkça yer verilerek, idari yapılanmada "il esası" korunmuştur"
-"Anayasa'nın son kısmında değiştirilme usulü genel olarak korunmuş, Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunma konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yetki verilmiştir"
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlendiği basın toplantısında konuştu.
Kaynak: İHA
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