MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır. Niyet sahipleri bilmiyor ve görmüyorlarsa ikazen kendilerine hatırlatayım; sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır"
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:13 Kaynak: AA
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