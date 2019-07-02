MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır. Niyet sahipleri bilmiyor ve görmüyorlarsa ikazen kendilerine hatırlatayım; sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır"

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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