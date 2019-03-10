MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi Karanlığa İtmek İstiyorlar, 'Türkiye Köşeye Sıkışsın'...
36 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi karanlığa itmek istiyorlar, 'Türkiye köşeye sıkışsın' diyorlar, milli bekamızı hedef alıyorlar, milli birliğimizi yıkmayı planlıyorlar.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: " Türkiye
'yi karanlığa itmek istiyorlar, 'Türkiye köşeye sıkışsın' diyorlar, milli bekamızı hedef alıyorlar, milli birliğimizi yıkmayı planlıyorlar. Dünün tekfurları neyse bugünün iş birlikçileri aynıdır. Dünün Bizans'ı neyse bugünün ihanet ortakları tıpatıp aynısıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:48 Kaynak: AA
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