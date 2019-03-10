Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi Karanlığa İtmek İstiyorlar, 'Türkiye Köşeye Sıkışsın'...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi Karanlığa İtmek İstiyorlar, 'Türkiye Köşeye Sıkışsın'...

36 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi karanlığa itmek istiyorlar, 'Türkiye köşeye sıkışsın' diyorlar, milli bekamızı hedef alıyorlar, milli birliğimizi yıkmayı planlıyorlar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Türkiye'yi karanlığa itmek istiyorlar, 'Türkiye köşeye sıkışsın' diyorlar, milli bekamızı hedef alıyorlar, milli birliğimizi yıkmayı planlıyorlar. Dünün tekfurları neyse bugünün iş birlikçileri aynıdır. Dünün Bizans'ı neyse bugünün ihanet ortakları tıpatıp aynısıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:48 Kaynak: AA

Türkiye, Devlet Bahçeli, Politika
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