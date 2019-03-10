MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi Yıktırmayız, Türk Milletini Böldürmeyiz.
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi yıktırmayız, Türk milletini böldürmeyiz.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: " Türkiye
'yi yıktırmayız, Türk milletini böldürmeyiz. Türk vatanını hiçbir zalime teslim etmeyiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:33 Kaynak: AA
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