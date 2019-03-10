Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi Yıktırmayız, Türk Milletini Böldürmeyiz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi Yıktırmayız, Türk Milletini Böldürmeyiz.

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi yıktırmayız, Türk milletini böldürmeyiz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Türkiye'yi yıktırmayız, Türk milletini böldürmeyiz. Türk vatanını hiçbir zalime teslim etmeyiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:33 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Türkiye, Politika
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