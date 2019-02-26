Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni Bir Rejim Bunalımı, Yeni Bir Toplumsal ve Siyasal Buhranın...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni Bir Rejim Bunalımı, Yeni Bir Toplumsal ve Siyasal Buhranın...

11 dakika önce

IHAAW161934-SIY/26-02-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zafer çıkmalıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW161934-SIY/26-02-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zafer çıkmalıdır." 26.02.2019 16: 19: 34 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:25 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Yenikadinda Gösterme, Politika
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