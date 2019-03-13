MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni Hükümet Sisteminin Güçlenip İyice Kökleşmesi Hepimizin...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir. Bu nedenle 31 Mart'ta zillet ittifakına hiçbir şans tanınmamalı, destek verilmemelidir."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:30 Kaynak: AA
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