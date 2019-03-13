Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni Hükümet Sisteminin Güçlenip İyice Kökleşmesi Hepimizin...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni Hükümet Sisteminin Güçlenip İyice Kökleşmesi Hepimizin...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir. Bu nedenle 31 Mart'ta zillet ittifakına hiçbir şans tanınmamalı, destek verilmemelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Hükümet, Devlet Bahçeli, Güncel
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