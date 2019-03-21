MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Hala Viyana'yı Unutmamışlar,...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Hala Viyana'yı unutmamışlar, hala Kosova'yı unutmamışlar, hala İstanbul'un fethini hazmedememişler, hala Türk milletinin muzafferliğini akıllarından çıkaramışlar ama biz de bu zalimleri unutmadık.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "( Yeni Zelanda
'daki terör saldırısı) Hala Viyana
'yı unutmamışlar, hala Kosova
'yı unutmamışlar, hala İstanbul
'un fethini hazmedememişler, hala Türk milletinin muzafferliğini akıllarından çıkaramışlar ama biz de bu zalimleri unutmadık. Biz de bu Haçlı kafilesini asla hafızamızdan silip atmadık. Tarih uyanıyor, coğrafya ses veriyor, Türk milleti yeniden doğruluşa geçiyor."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:59 Kaynak: AA
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