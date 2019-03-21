Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Hala Viyana'yı Unutmamışlar,...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Hala Viyana'yı Unutmamışlar,...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Hala Viyana'yı unutmamışlar, hala Kosova'yı unutmamışlar, hala İstanbul'un fethini hazmedememişler, hala Türk milletinin muzafferliğini akıllarından çıkaramışlar ama biz de bu zalimleri unutmadık.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "( Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Hala Viyana'yı unutmamışlar, hala Kosova'yı unutmamışlar, hala İstanbul'un fethini hazmedememişler, hala Türk milletinin muzafferliğini akıllarından çıkaramışlar ama biz de bu zalimleri unutmadık. Biz de bu Haçlı kafilesini asla hafızamızdan silip atmadık. Tarih uyanıyor, coğrafya ses veriyor, Türk milleti yeniden doğruluşa geçiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:59 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Viyana, Yeni Zelanda, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığından Yeni Zelanda Saldırısıyla İlgili Açıklama: Türk Halkını ve Türk Devletini Hedef Almaktadır NBA Yıldızı, "Yumurta Çocuk" Yazılı Ayakkabıyla Maça Çıktı! Cami Saldırısının Ardından Yeni Zelanda Silah Yasasını Değiştirdi Yeni Zelanda'da Mezarlıkta Görev Yapan Kadın Polisten Anlamlı Hareket
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 19:10:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Hala Viyana'yı Unutmamışlar,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]