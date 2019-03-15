MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni Zelanda'nın Christchurch Kentinde Cuma Namazı Esnasında İki...

IHAAW123609-SIY/15-03-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen terörist saldırıda sayıları 50'ye ulaşan kişi hayatını kaybetmiş, bir o kadarı da yaralanmıştır.

IHAAW123609-SIY/15-03-2019



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen terörist saldırıda sayıları 50'ye ulaşan kişi hayatını kaybetmiş, bir o kadarı da yaralanmıştır. Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir." 15.03.2019 12: 36: 09 TSI

NNNN - ANKARA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor

Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı

Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez

TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı