Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni Zelanda'nın Christchurch Kentinde Cuma Namazı Esnasında İki...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni Zelanda'nın Christchurch Kentinde Cuma Namazı Esnasında İki...

9 dakika önce

IHAAW123609-SIY/15-03-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen terörist saldırıda sayıları 50'ye ulaşan kişi hayatını kaybetmiş, bir o kadarı da yaralanmıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW123609-SIY/15-03-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen terörist saldırıda sayıları 50'ye ulaşan kişi hayatını kaybetmiş, bir o kadarı da yaralanmıştır. Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir." 15.03.2019 12: 36: 09 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:42 Kaynak: İHA

Politika
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