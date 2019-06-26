Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunan hükümeti bilmelidir ki, Akdeniz ve Ege'de önümüzü kesecek...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunan hükümeti bilmelidir ki, Akdeniz ve Ege'de önümüzü kesecek...

46 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunan hükümeti bilmelidir ki, Akdeniz ve Ege'de önümüzü kesecek bir korsan henüz anasından doğmamıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunan hükümeti bilmelidir ki, Akdeniz ve Ege'de önümüzü kesecek bir korsan henüz anasından doğmamıştır"
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:54 Kaynak: AA
Akdeniz, Devlet Bahçeli, Ege, Politika
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