MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunan hükümeti bilmelidir ki, Akdeniz ve Ege'de önümüzü kesecek...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunan hükümeti bilmelidir ki, Akdeniz ve Ege'de önümüzü kesecek bir korsan henüz anasından doğmamıştır"
MHP
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:54 Kaynak: AA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Yunan hükümeti bilmelidir ki, Akdeniz
ve Ege
'de önümüzü kesecek bir korsan henüz anasından doğmamıştır"
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