MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan... - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan bazı isimler kimi zaman CHP kimi zaman da farklı çevreler tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmişlerdir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan bazı isimler kimi zaman CHP kimi zaman da farklı çevreler tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmişlerdir" - ANKARA
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23.06.2020 23:15:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan... - Son Dakika