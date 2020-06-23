MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan bazı isimler kimi zaman CHP kimi zaman da farklı çevreler tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmişlerdir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan bazı isimler kimi zaman CHP kimi zaman da farklı çevreler tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmişlerdir" - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan... - Son Dakika

Son Dakika

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