MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillete Düşenler, Teröristlerle Yol Yürüyenler, PKK'ya, Fetö'ye...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillete düşenler, teröristlerle yol yürüyenler, PKK'ya, FETÖ'ye tutunanlar bilsinler ki son siper Cumhur İttifakı'dır, son kale Türkiye Cumhuriyeti'dir.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:13 Kaynak: AA
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