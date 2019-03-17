Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillete Düşenler, Teröristlerle Yol Yürüyenler, PKK'ya, Fetö'ye...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillete Düşenler, Teröristlerle Yol Yürüyenler, PKK'ya, Fetö'ye...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillete düşenler, teröristlerle yol yürüyenler, PKK'ya, FETÖ'ye tutunanlar bilsinler ki son siper Cumhur İttifakı'dır, son kale Türkiye Cumhuriyeti'dir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillete düşenler, teröristlerle yol yürüyenler, PKK'ya, FETÖ'ye tutunanlar bilsinler ki son siper Cumhur İttifakı'dır, son kale Türkiye Cumhuriyeti'dir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:13 Kaynak: AA

PKK, Devlet Bahçeli, Politika
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