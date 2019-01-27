Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillette Hayır, Umut, Gelecek Yoktur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillette Hayır, Umut, Gelecek Yoktur.

42 dakika önce

IHAAW185647-SIY/27-01-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillette hayır, umut, gelecek yoktur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW185647-SIY/27-01-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillette hayır, umut, gelecek yoktur. Cumhur ittifakı zilleti silip süpürecektir. Milli beka için Cumhur ittifakının varlığına kanaat getirdik. Zilleti her seviyede etkisizleştirmek için kutlu bir sefere çıktık." 27.01.2019 18: 56: 47 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:02 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Politika
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