MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillette Hayır, Umut, Gelecek Yoktur.
42 dakika önce
IHAAW185647-SIY/27-01-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillette hayır, umut, gelecek yoktur.
IHAAW185647-SIY/27-01-2019
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Zillette hayır, umut, gelecek yoktur. Cumhur ittifakı zilleti silip süpürecektir. Milli beka için Cumhur ittifakının varlığına kanaat getirdik. Zilleti her seviyede etkisizleştirmek için kutlu bir sefere çıktık." 27.01.2019 18: 56: 47 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:02 Kaynak: İHA
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