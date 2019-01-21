MHP Genel Başkanı Sadir Durmaz, Burdur, Çanakkale, Çorum ve Kırklareli İllerinin Belediye Başkan...
35 dakika önce
IHAAW171401-SIY/21-01-2019- MHP Genel Başkanı Sadir Durmaz, Burdur, Çanakkale, Çorum ve Kırklareli illerinin belediye başkan adaylarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:19 Kaynak: İHA
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