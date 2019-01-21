Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Sadir Durmaz, Burdur, Çanakkale, Çorum ve Kırklareli İllerinin Belediye Başkan...

MHP Genel Başkanı Sadir Durmaz, Burdur, Çanakkale, Çorum ve Kırklareli İllerinin Belediye Başkan...

35 dakika önce

IHAAW171401-SIY/21-01-2019- MHP Genel Başkanı Sadir Durmaz, Burdur, Çanakkale, Çorum ve Kırklareli illerinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Sadir Durmaz, Burdur, Çanakkale, Çorum ve Kırklareli İllerinin Belediye Başkan..., System.String[]
IHAAW171401-SIY/21-01-2019

- MHP Genel Başkanı Sadir Durmaz, Burdur, Çanakkale, Çorum ve Kırklareli illerinin belediye başkan adaylarını açıkladı. 21.01.2019 17: 14: 01 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:19 Kaynak: İHA

Çorum, Çanakkale, Burdur, Sadir Durmaz, Politika
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