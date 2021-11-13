Üye Girişi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: "Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır" - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: "Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır"

13.11.2021 14:16

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin menfaatine olan ve olacak her türlü konunun destekçisi ve takipçisiyiz.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin menfaatine olan ve olacak her türlü konunun destekçisi ve takipçisiyiz. Milletimizin dertlerini biliyor ve çözümü konusunda var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

"Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı için Kırşehir'e gelen Kılıç, MHP Mucur İlçe Başkanlığı binasının açılışında, Ahiliğin merkezi, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın diyarında bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

MHP Kırşehir İl Başkanlığının başarılı çalışmalar yaptığını vurgulayan Kılıç, Edirne'den Kars'a kadar bir çok ilde, her ilçede teşkilat mensuplarıyla ve halkla bütünleşerek 2023 seçimleri ve sonrasına hazırlandıklarını ifade etti.

Gittikleri yerlerde teşkilatları ve vatandaşları da dinlediklerini vurgulayan Kılıç, "İl, ilçe başkanlarımızın eğitimi, birim başkan yardımcısı kadınlarımızın eğitimi, bölge toplantılarımız, Analar Bacılar Kurultayı, Gençlik Kurultayı ve şimdi de Adım Adım 2023 İl İl Anadolu temamızla illerimizde sizlerle birlikteyiz. Bütün teşkilatımızla birlikte halkımızla bütünleşmek için buralardayız. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen planları boşa çıkarmak için belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda güçlü siyaset, lider Türkiye, hedef 2023 sloganıyla 2023 seçimleri ve sonrasına şimdiden hazırlanmaktadır." diye konuştu.

"Sevdamız Türklük ve Türkiye'dir. Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır." diyen Kılıç, şöyle devam etti:

"Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ne kadar gerekli olduğu daha iyi anlaşılmıştır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Önceliğimiz siyasi çıkar değil, devletin alimenfaatleridir. Sayın Genel Başkanımızın hafızalara kazıdığı gibi 'önce ülkem' diyen şerefli ülkücülerin partisiyiz. Türk milliyetçilerinin rehberliğinde 21. asır Türk asrı olacaktır. Cumhur ittifakı pazarlıklarla kurulmuş bir ittifak değildir. Akşamdan sabah kararlaştırılmış, iki siyasi liderin kararlaştırdığı bir ittifak değildir. Neticelerini halkımızla paylaşmalı, çok iyi anlatmalıyız. Cumhur İttifakı, sayın genel başkanımızın 'seçilmiş hükümetin yanındayız' sözlerini sarf ettiği 15 Temmuz gecesinin sabahında başlatılmış güçlü bir ittifaktır ve sonuna kadar da güçlü bir şekilde devam edecektir."

Muhalefetin "Türkiye yönetilemiyor" algısı oluşturmak için her yolu denediğine işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:

"CHP ve İP artık tamamen yoldan çıkmıştır. Ne yaptıkları, neye hizmet ettikleri, amaçları, hedefleri nedir, anlaşılır gibi değildir. Muhalefete göre her şey kötüdür, yapılan bir tek iyi icraat yoktur. İP Genel Başkanı bir gün kalkıyor, 'Demirtaş'ı kahvaltıya bekliyorum' derken, bir gün 'PKK'yı HDP'nin yanında konumlandırıyoruz' diyor. Öbür gün 'HDP meşru bir partidir' diyor, Diyarbakır annelerine 'HDP'nin önünde niye oturuyorsunuz, valilikte oturun' diye sesleniyor. Ne hikmetse hangi şehre ve ilçeye gitse bir vukuat çıkıyor. Bu kadarla da kalınsa iyi, İP'in Grup Başkanvekili kalkıyor baş tacı şehit yakınımıza küfür etmeyi mubah görüyor. Öbür taraftan CHP'nin Genel Başkanı tezkereye 'hayır' derken, ertesi gün 'Kandil'i başlarına yıkacağım' diye bir açıklama yapıyor. Hızını alamıyor, büyükelçilere Türkiye'yi şikayet ediyor."

Halkın dertlerinin çözümü için çalıştıklarını vurgulayan Kılıç, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin menfaatine olan ve olacak her türlü konunun destekçisi ve takipçisiyiz. Milletimizin dertlerini biliyor ve çözümü konusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Son 5 yılda terörle yapılan mücadelede başarılı olunmuştur. Bizim önceliğimiz de güvenliktir. Vatanı, yurdu, devleti, güvenliği olmayanın geleceği olmaz." diye konuştu.

Kılıç, konuşmasının ardından MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, MYK üyeleri ve partililerle Mucur İlçe Başkanlığı binasını hizmete açtı, esnafı ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır

Milliyetçi Hareket Partisi, Filiz Kılıç, Kırşehir, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: 'Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır' - Son Dakika


Son Dakika

Çilem Doğan'ın davasındaki kararı eleştiren avukat Leyla Süren, kadınların en büyük korkusuna dikkat çekti 15:54 Çilem Doğan'ın davasındaki kararı eleştiren avukat Leyla Süren, kadınların en büyük korkusuna dikkat çekti Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi 15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş 15:10 Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş
Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem 14:59 Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü 14:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı, öfkesini sosyal medyadan haykırdı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz 14:38 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı, öfkesini sosyal medyadan haykırdı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin 14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı 13:11 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir         
16:00
Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi         
15:22
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş         
15:17
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Otogarda tatil yoğunluğu! Veliler ve öğrenciler İstanbul dışına akın ediyor Otogarda tatil yoğunluğu! Veliler ve öğrenciler İstanbul dışına akın ediyor         
14:41
Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak         
14:15
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım         
14:03
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 16:15:34. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: "Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement